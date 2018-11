Facebook

Die Völkermarkter Praxis-HAK informiert am Donnerstag über ihr Bildungsangebot © KK/PRAXIS-HAK

Die Praxis-HAK Völkermarkt lädt am Donnerstag ab 8.30 Uhr zum Tag der offenen Tür. Von Schülern und Lehrern Hand in Hand organisiert, können die Besucher Völkermarkts Berufsbildende Höhere Schule in all ihren Facetten erleben. Dabei ist die Wahl des richtigen Ausbildungswegs von entscheidender Bedeutung. Damit verbunden ist das Formulieren eigener Ausbildungs- und Karriereziele – beispielsweise das Absolvieren der Reife- und Diplomprüfung, die Bereitschaft zum Erlernen mehrerer Fremdsprachen und der Erwerb von Zusatzqualifikationen sowie die Berücksichtigung individueller Voraussetzungen und Interessen. So gibt es HAK-Business-, HAK Economy- und und HAS Economy-Klassen.

„Unser Konzept bietet geballte Wirtschaftskompetenz, aber auch Sprachen, Naturwissenschaften und Technik. Wir verstehen uns als Türöffner in die Welt“, so Direktorin Michaela Graßler. Auf die Jugendlichen, die erstmals HAK-Luft schnuppern, warten 17 Stationen und als besonderes Highlight ein Speeddating, bei dem sie aus erster Hand Informationen über den Schulalltag an der Handelsakademie erhalten. Für Eltern und Erziehungsberechtigte findet um 18 Uhr zudem ein Informationsabend statt, bei dem man sich über das Angebot weiter vertiefen kann.

Praxis-HAK Völkermarkt BHAK/HAS. Mettingerstraße 16, 9100 Völkermarkt, Tel.: (0 42 32) 20 39-12, online: www.hak-vk.at

Termin. 29. November, Tag der offenen Tür ab 8.30 Uhr, Informationsabend für Eltern und Erziehungsberechtigte um 18 Uhr.