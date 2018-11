Geschäftsleben. Ein Nahversorger mit persönlichem Service - was sich viele wünschen, wird nun Realität. Und zwar so wie anno dazumal. "Tante Emmas Erben" ziehen in die Klagenfurter Straße ein.

Remo, Selina und Vanessa Zauchner (von links) © Varh

Am Freitag eröffnet in der Klagenfurter Straße in Völkermarkt „Tante Emmas Erben“, ein Einkaufsladen wie anno dazumal. Der Nahversorger mit persönlichen Service wird von Vanessa Zauchner, ihrer Schwiegertochter Selina und Sohn Remo als Familienunternehmen geführt. Das Angebot reicht von A wie Alleskleber bis Z wir Zirbenschnaps.

Bei den Erben von Tante Emma gibt es aber auch Kaffee zum Mitnehmen und frisches Gebäck und Produkte vorzugsweise vom regionalen Produzenten. Als besonderes Service bietet die Familie Zauchner einen kostenlos Lieferservice im Stadtgebiet. „Dieses Angebot richtet sich vor allem an ältere Menschen, die nicht mehr mobil sein können“, so Vanessa, die sich mit ihrem Gemischtwarenladen einen Kindheitstraum erfüllt.

Sohn Remo, auch bekannt als Musiker, bietet ebenso Instrumente und Musikzubehör in Zusammenarbeit mit "Roxor Rockstore" aus Wolfsberg an. Regionale Produzenten, die ihre Waren verkaufen möchten, sind ebenfalls willkommen. „Bei uns wird Handel mit Herz großgeschrieben“, so Vanessa. „Tante Emmas Erben“ wird am Freitag, dem 30. November, eröffnet.

Tante Emmas Erben Adresse: Klagenfurter Straße 9, 9100 Völkermarkt Telefon: 0680 / 33 12 456 Facebook: „Tante Emmas Erben“