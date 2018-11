Die Diözese Gurk verlieh Medaillen für ehrenamtliches Wirken. Fünf gingen in den Bezirk Völkermarkt.

Diözesanadministrator Engelbert Guggenberger und Ordinariatskanzler Jakob Ibounig mit den Geehrten © PRESSESTELLE/EGGENBERGER

Als Zeichen der Anerkennung für ihr ehrenamtliches Wirken in der Diözese Gurk hat Diözesanadministrator Dompropst Engelbert Guggenberger kürzlich im Rahmen einer Feier im Bischofshaus in Klagenfurt an zwölf Personen diözesane Auszeichnungen verliehen. Die Modestus-Medaille, benannt nach dem von Salzburg nach Kärnten entsandten ersten Chorbischof, der im 8. Jahrhundert lebte, wird für besondere Verdienste auf der Pfarrebene vergeben.