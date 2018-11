Am Samstag wird der dritte Tanzsaal beim Tanzhof eröffnet. Um 19 Uhr zeigt Anja Lena Gruber moderne Bühnenoutfits und maßgeschneiderte Turnier- und Tanzsportmode.

Der Tanzhof lädt zum Tanzabend ein © VERANSTALTER

Mit einem Tanzabend wird am Samstag der dritte und neue Tanzsaal beim Tanzhof in Oberburg 3 in Eberndorf eingeweiht. Das Tanzstudio wurde vor zehn Jahren von Michael Baumann gegründet und wächst seither stetig. Um 19 Uhr zeigt Anja Lena Gruber im Rahmen einer Ausstellung moderne Bühnenoutfits und maßgeschneiderte Turnier- und Tanzsportmode.