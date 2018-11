Facebook

© APA/Fohringer

Bisher unbekannte Täter zwängten in der Nacht auf Freitag - zwischen 00.10 und 9 Uhr - das Küchenfenster eines Gastlokals in St. Kanzian am Klopeiner See auf und stiegen ein.