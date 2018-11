Neues statistisches Handbuch Das Leben im Bezirk Völkermarkt in Zahlen gegossen

Wie viele Hirsche wurden erlegt? Wie tief ist der Klopeiner See? Und wie viele Sonderfahrzeuge gibt es im Bezirk? Die Antworten auf diese Fragen liefert das neue Statistische Handbuch des Landes Kärnten.

Das Benediktinerstift in St. Paul ist Ziel vieler Besucher © Markus Traussnig

Ganze 22.340 Besucher fanden im Vorjahr den Weg nach Bleiburg, um die spektakuläre Ausstellung des Künstlers Gottfried Helnwein zu besichtigen. Die Jubiläumsausstellung zum 50. Geburtstag des Museums besuchten heuer mehr als 10.000 Menschen. Heute eröffnet die Schau mit Werken von Johann Julian Taupe.

Waidmannsheil: 117 Hirsche wurden erlegt Mehrere Tausende Male hatten die Jäger im Bezirk im Vorjahr „Waidmannsheil“. Insgesamt wurden im Vorjahr 353 Stück Rotwild (darunter 117 Hirsche) und 3070 Stück Rehwild (darunter 1052 Böcke) erlegt. Zur Strecke gebracht wurden darüber hinaus 179 Stück Gamswild und 44 Stück Muffelwild. Und 213 mal zielten die Jäger erfolgreich auf Federwild.

48 Meter. So tief ist der Klopeiner See an seiner tiefsten Stelle. Er hat darüber hinaus eine Fläche von 111 Hektar und ein Gesamtvolumen von 25,40 Millionen Kubikmeter Wasser. Er liegt auf 446 Meter Seehöhe. Foto © Markus Traussnig

13,7 Hektar weniger Wald Knapp 14 Hektar Waldfläche wurden im vergangenen Jahr im Bezirk gerodet. Der größte Teil davon, nämlich 12,2 Hektar, kam der Landwirtschaft zugute. Darüber hinaus wurden

0,1 Hektar Waldfläche für Wohnbau gerodet. Auf die Kategorie Sonstiges entfallen 1,3 Hektar. 500.070 Festmeter Schadholz entstanden 2017 in den Wäldern im Bezirk. Die meisten Schäden entstanden durch Windwurf, der Borkenkäfer befiel 72.390 Festmeter.

Insgesamt 341 Babys – 87 davon in der Bezirksstadt Völkermarkt – konnten die Völkermarkter im vergangenen Jahr in ihre Arme schließen. Mehr als die Hälfte aller Babys, nämlich 174, kamen unehelich zur Welt. Foto © Alena Ozerova - stock.adobe.com

201 Ehen. So viele wurden im gesamten Bezirk geschlossen. 62 entfielen dabei auf die Bezirksstadt Völkermarkt. Die wenigsten Hochzeiten, nämlich zwei, hatte Neuhaus. Foto © Hetizia - Fotolia Im Vorjahr verstarben insgesamt 449 Personen im Bezirk Völkermarkt. Es verstarben folglich um 108 Personen mehr, als Babys auf die Welt kamen. In der Bezirksstadt verstarben 114 Personen. Foto © racamani - Fotolia

Beschäftigung 2506 Arbeitsstätten scheinen im Bezirk in der Statistik auf. 992 Unternehmer haben keinen Angestellten, lediglich acht Betriebe beschäftigen 100 Mitarbeiter und mehr.

84 Ärzte sind im Bezirk tätig, 49 davon Männer und 35 Frauen. 33 Ärzte haben einen Kassenvertrag. Es gibt sieben öffentliche Apotheken und sieben Hausapotheken. Foto © rogerphoto - stock.adobe.com

