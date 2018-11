Facebook

Geschenke einkaufen oder ein Glaserl Glühwein genießen kann man in Völkermarkt am Adventmarkt ab 30. November © Markus Traussnig

Wenn es um die Vorbereitung auf das Christkind geht, so lässt man sich im Bezirk programmmäßig nicht lumpen. Den umfangreichsten Adventzauber bietet Völkermarkt vom 30. November bis 24. Dezember selbst, wo am 30. November um 15 Uhr eine Lichterprobe über die Bühne geht und die Besucher ab 20 Uhr mit Live-Musik im Plaza erst einmal nicht sehr still auf die schönste Zeit im Jahr eingestimmt werden.

Eine besondere Attraktion ist zweifellos der Nikolomarkt am 2. und 3. Dezember. Einen Besuch wert ist die Krippenausstellung in der Neuen Burg, die am 1. Dezember um 17 Uhr offiziell mit Manuel Spitzer, einem Newcomer in der Schlagerwelt, eröffnet wird. Sie ist bis 3. Dezember von 10 bis 18 Uhr zu sehen. Am 1. Dezember beginnt auch das Völkermarkter Weihnachtsgewinnspiel. Wer regional einkauft, erhält Lose und hat so die Chance ein Auto zu gewinnen. Am 2. Dezember findet in der Bäckerei Taupe ein Nikolofrühstück statt, kann man beim Reiterhof Peteln von 10.30 bis 16 Uhr auf Ponys reiten und kommt Magic Zuze mit einer Zaubershow um 11 Uhr in die Neue Burg. Um 14.30 Uhr ist dort der Kasperl zu Gast und um 16 Uhr verteilt der Nikolo seine Gaben an die Kinder. Einen Krampuslauf veranstaltet die Perchtengruppe Bad Eisenkappel am 3. Dezember um 16 Uhr, der 8. Völkermarkter Perchtenlauf findet am 8. Dezember ab 18.30 Uhr am Hauptplatz stattfindet. Am 15. Dezember gastiert Pia Vanelly um 18 Uhr in der Bezirksstadt. Eine Feuershow mit Musik liefern am 21. Dezember die Mitglieder der Eisenkappler Perchten um 18 Uhr. Birgit Pless kommt am 24. Dezember um 10 Uhr. Die Hütten am Markt haben freitags, samstags, sonn- und feiertags ab 15 Uhr geöffnet, am 2. und 3. Dezember sowie am 24. Dezember schon ab 10 Uhr.