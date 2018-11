Über Crowdfunding können sich Vereine und Firmen aus der Region beim geplanten Badehaus am Klopeiner See finanziell beteiligen.

Das Badehaus am Klopeiner See soll nach Vorbild des Badehauses am Millstätter See (Bild) errichtet werden © Markus Traussnig

Wenn alles nach Plan verläuft, können Besucher bereits nächsten Herbst im Badehaus mit Blick auf den Klopeiner See schwitzen. Nach Vorbild des Kärntner Badehauses am Millstätter See soll auch am Klopeiner See ein Badehaus mit bis zu sechs Saunen und einem beheizten Außenpool entstehen. Das dreigeschoßige Gebäude soll im Strandbad Krainz am Ostufer errichtet werden. 2,4 Millionen Euro wird das Badehaus kosten. Die Finanzierung teilen sich zu je einem Drittel der Betreiber, Stefan Krainz, die Tourismusregion Klopeiner See-Südkärnten und das Land Kärnten. Tourismusmanager Daniel Orasche möchte aber auch, dass sich die Menschen aus der Region beteiligen können.

