© stockpics - Fotolia

Am heutigen Donnerstag wurde über einen Gläubigerantrag ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt über das Vermögen der Firma "PM Küchendesign GmbH" aus Einersdorf in der Gemeinde Bleiburg eröffnet. Gläubigerforderungen können bis zum 28. Dezember über den KSV 1870 gestellt werden. Es liegen derzeit noch keine Informationen über das Vermögen und die Schulden vor. Die erste Gläubigerversammlung findet am 14. Jänner statt. Im Jahr 2016 wurde das Unternehmen von Mario und Manuel Podgornik eröffnet.