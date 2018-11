Bipa ist in die neue Geschäftsfläche an der Umfahrungsstraße gezogen und hat den Innenstadt-Standort mit 17. November geschlossen. Am Donnerstag ist die Eröffnung.

An der Umfahrungsstraße sind neue Geschäftsflächen errichtet worden © Markus Traussnig

Am heutigen Donnerstag (22. November) eröffnet die Bipa-Filiale an der Umfahrungsstraße in Völkermarkt. Die Geschäftsflächen zwischen Lidl und dem Hilfswerk wurden von der MID Bau errichtet. Mit 450 Quadratmetern ist die neue Filiale fast doppelt so groß, wie die bisherige am Hauptplatz, die bereits am 17. November geschlossen wurde. Die Mitarbeiterinnen sind am neuen Standort tätig. Neben Bipa hat sich auch das Sportgeschäft Hervis in den neuen Geschäftsräumlichkeiten angesiedelt. Das Geschäft wird am 29. November eröffnen. Foto © Markus Traussnig

