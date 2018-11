Am Unterkärntner Hausberg werden die Pisten seit ein paar Tagen kräftig beschneit. Skisaison soll am 1. Dezember eröffnet werden. An diesem Tag findet auch zum ersten Mal der Christkindlmarkt am Berg statt.

Auf der Petzen werden Pisten kräftig beschneit © KK/Ramskogler

Der erste Schnee in diesem Winter ist genau richtig gekommen und hat uns auf dem Berg eine rund 20 Zentimeter dicke Schneedecke beschert“, freut sich Hubert Ramskogler, Geschäftsführer der Petzen Bergbahnen GmbH. Er ist zuversichtlich, dass der Termin für den Saisonstart am 1. Dezember halten wird.

Was die Natur nicht von selbst tut, erledigen die Schneekanonen. „Seit ein paar Tagen beschneien wir kräftig, obwohl es jetzt wieder ein bisschen wärmer ist. Aber zum Wochenende hin und für den Beginn der kommenden Woche sind wieder kühlere Temperaturen und ein paar Schneeschauer angekündigt“, sagt Ramskogler. Zumindest einen der insgesamt fünf Lifte auf der Petzen sollte man am 1. Dezember in Betrieb nehmen können.

Karten und Skipässe Vorverkauf. Karten und Skipässe für die Petzen kann man ab sofort erwerben. Das Büro an der Talstation ist Montag, Mittwoch und Freitag von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Mehr Informationen gibt es unter www.petzen.net.

Unabhängig davon, wie viel von der weißen Pracht bis dahin vom Himmel oder aus den Schneekanonen fallen wird – für Adventstimmung ist auf der Petzen am 1. Dezember mit Sicherheit gesorgt. Dieser Tag ist auch der erste Termin für Österreichs höchstgelegenen Christkindlmarkt. Von 14 bis 19 Uhr kann man sich auf der Petzen auf die schönste Zeit im Jahr einstimmen lassen. Weitere Termine für den Christkindlmarkt sind dann noch am 8. und 15. Dezember, ebenfalls jeweils von 14 bis 19 Uhr.Tüchtig die Werbetrommel für den Skibetrieb auf der Petzen gerührt wurde auch schon am Bleiburger Wiesenmarkt. „Da wurden traditionell Saisonkarten verkauft“, sagt Ramskogler. Rund 600 Skipässe wurden von den Besuchern des Wiesenmarktes erworben. „Hier haben wir schon seit Langem ein stabiles Ergebnis“, zeigt sich Ramskogler zufrieden.Auf der Petzen gibt es darüber hinaus noch eine Skischule und einen Skiverleih. Dort kann man sich auch fachlich beraten lassen. Der Skiverleih befindet sich direkt beim Parkplatz am Fuße der Petzen.