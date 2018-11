Facebook

© rcfotostock - stock.adobe.com

Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Dienstag in einen Betrieb im Bezirk Völkermarkt ein. Aus dem Gerätehaus des Unternehmens wurden neuwertiges Hausmeisterwerkzeug wie Motorsägen, Elektrowerkzeuge, Bohrhämmer und Bohrersets gestohlen. Dabei entstand ein Gesamtschaden in der Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizeiinspektion Eberndorf ermittelt.