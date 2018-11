Facebook

Tausende Häuser wurden beim Erdbeben im Mai 1976 in Friaul zerstört © GERT EGGENBERGER

Am 8. Dezember 1978 unterzeichneten die Bürgermeister von Griffen und Trasaghis in Italien eine Partnerschaft. Bürgermeister Josef Müller lud Abordnungen der Vereine, Persönlichkeiten von Kultur und Wirtschaft sowie noch lebende Zeitzeugen und Helfer der Begründung dieser Partnerschaft zu einer Feierstunde in den Kultursaal der Marktgemeinde ein. Aus Trasaghis kam eine starke Abordnung, begleitet von Bürgermeister Augusto Picco und Altbürgermeister Ivo del Negro mit dem Gemischten Chor Alesso.

Müller erinnerte in seiner Begrüßungsrede an den Beginn der Kontakte im Jahr 1976. "Es war das katastrophale Erdbeben in der Region Friaul, das Ersthelfer aus Griffen, Privatpersonen und Feuerwehrkameraden in das Zentrum des Krisengebietes führte, um dort unmittelbar nach dem Beben zu helfen. Eine humanitäre Geste, die sich sehr schnell zu Dankbarkeit und Freundschaft entwickelte und sich nunmehr bereits über vier Jahrzehnte hält", so Müller. Die zahlreichen Besuche und Gegenbesuche zwischen den Vereinen, den Bildungseinrichtungen und der Gemeinde würden von einer sehr innigen und guten Partnerschaft zwischen Griffen und Trasaghis zeugen.

1000 Tote bei Erdbeben in der Region um Gemona

Bürgermeister Picco führte in seiner Ansprache aus, dass aus der Katastrophe des Erdbebens mit 1000 Toten in der Region die Menschen wieder Kraft und Hoffnung geschöpft hätten. Diese Kraft begründe sich in der selbstlosen Hilfe vieler Freunde aus der ganzen Welt. "Griffen und seine Bürger haben sich hierbei besonders verdient gemacht", sagte Picco.

Das Epizentrum des verheerenden Bebens lag nördlich von Udine am Monte San Simeone in den Gemeinden Trasaghis und Bordano. Die Gemeinden im Kanaltal (Val Canale) und am Tagliamento um Tolmezzo sowie die Gegend um Gemona, Venzone und Osoppo wurden am schwersten getroffen. Auf der Mercalli-Skala wird die Intensität des Bebens mit der Stufe 10 angegeben. Die Erdstöße waren in ganz Norditalien und den angrenzenden Gebieten Sloweniens wie auch im angrenzenden Österreich, vor allem im Gailtal, zu spüren.

Erdbebenopfer mit ihrem Hausrat Foto © GERT EGGENBERGER

45.000 Menschen wurden obdachlos

Etwa 80.000 Menschen in 77 Gemeinden waren von den Erdbeben-Zerstörungen betroffen, 45.000 verloren ihre Häuser beziehungsweise Wohnungen. Gemona und die Nachbargemeinden Venzone und Osoppo wurden schwer zerstört. Vom berühmten Dom Santa Maria Assunta (Heilige Maria Himmelfahrt) stürzten das rechte Seitenschiff und der Campanile ein. Auch der Dom von Venzone wurde völlig zerstört.

Weitere Beben vier Monate später

Im Herbst desselben Jahres kam es in der Region zu weiteren schweren Erdbeben. Am 11. September 1976 gab es zwei Erdstöße um 18.31 und um 18.40 Uhr mit einer Intensität von 7,5 und 8 auf der Mercalli-Skala. Am 15. September 1976 bebte um zirka 5 Uhr die Erde und um 11.30 kam es zu einem Nachbeben. Dieses Beben erreichte eine Intensität von mehr als 10 auf der Mercalli-Skala. Dabei wurden viele Gebäude vollends zerstört, die schon am 6. Mai beschädigt worden waren. Weitere 30.000 Menschen wurden obdachlos.

Freundschaft über Jahrzehnte

Die Institution einer formalen Gemeindepartnerschaft wurde in den letzten 40 Jahren durch die Menschen, die auch Freunde wurden, überflügelt. Bürgermeister Picco bedankte sich stellvertretend für die vielen Personen, die diese Partnerschaft intensiv tragen würden, bei den Bürgermeistern von Griffen, Thomas Miklau und Josef Müller, sowie bei seinem Amtsvorgänger in Trasaghis, Ivo del Negro, der sich in ganz besonderer Weise um diese Partnerschaft kümmere.

Feierstunde und Verleihungen zum Jubiläum mit Ivo del Negro, Josef Müller, Augusto Picco und Moderator Michael Kircher (von links) Foto © KK/GEMEINDE

Höhepunkt der Veranstaltung, der rund 200 Personen beiwohnten und die von Michael Kircher übersetzt wurde, war die Verleihung des Ehrenringes an Altbürgermeister del Negro und der Griffner Medaille in Gold an den amtierenden Bürgermeister Picco. Die Feier wurde musikalisch vom Gemischten Chor Griffen und der Marktkapelle Griffen, beides kulturelle Träger der Partnerschaft, und dem Chor aus Alesso umrahmt.