Zwei European Energy Awards gingen an Völkermarkter Gemeinden. Silber für Völkermarkt, Gold an Eisenkappel-Vellach.

Bei der Sanierung der Gemeindehäuser in Bad Eisenkappel wurden die Dächer mit Fotovoltaik-Anlagen ausgestattet © KK/GEMEINDE

Zwei Gemeinden im Bezirk Völkermarkt sind diesmal im Spitzenfeld der European Energy Awards. Im Casino Baden in Niederösterreich wurden an 54 europäische Gemeinden und Städte die Trophäen vergeben, 14 Auszeichnungen gingen an Gemeinden in Österreich. Gold konnte bereits zum zweiten Mal die 5e-Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach/Železna Kapla Bela und Silber erstmals die 3e-Stadtgemeinde Völkermarkt entgegennehmen.

