Am Samstag wird eine zeitgenössische Zirkus-Performance im Kulturni dom auf die Bühne gebracht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Zirkus der anderen Art hat am Samstag in Bleiburg ein Gastspiel © KK/Guenter Floeck

Das Kollektiv der Grazer Akrosphäre präsentiert kommenden Samstag um 20 Uhr im Kulturni dom in Bleiburg/Pliberk ihre Eigenproduktion, die sie „Exploring Identities“ getauft haben. Die Akrobaten erkunden darin ihre eigene Identität, aber auch jene des Zirkus an sich. Denn sie wollen den traditionellen Zirkus erneuern und daraus eine moderne Kunstform machen.

Mit dramatischen Licht- und Videoeffekten wird die einstündige Performance verfeinert. Zum Einsatz kommen Vertikaltuch und Trapez. Die Grazer Akrosphäre engagiert sich seit drei Jahren als gemeinnütziger Verein für Akrobatik und Zirkuskünste in Graz. Unterstützt wird das Projekt durch eine Förderung des Bundeskanzleramtes und der Stadt Graz. Aufgeführt wird das Stück zehn Mal zwischen Berlin und Bleiburg. Karten gibt es für 14 Euro unter office@identity-show.com oder an der Abendkasse für 18 beziehungsweise 23 Euro. Spektakuläre Akrobatik wird am Samstag gezeigt Foto © Guenter Floeck