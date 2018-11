Am Montag wurde einem Paketzusteller der Wagen mitsamt Fracht gestohlen. Die sofort eingeleitete Alarmfahndung war erfolgreich: Die Polizei konnte zwei Verdächtige schnappen. Die beiden Männer sind nicht geständig.

Eine Alarmfahndung war erfolgreich: Zwei Verdächtige konnten kurz nach der Tat geschnappt werden © APA/HANS KLAUS TECHT (HANS KLAUS TECHT)

Am Montag ließ ein 44-jähriger Paketzusteller in der Klagenfurter Straße in Völkermarkt sein Auto unbeaufsichtigt stehen - der Schlüssel steckte noch im Zündschloss. Während der Mann ein Paket zustellte, wurde ihm das Auto gestohlen.