Erneut verzeichnet die Tourismusregion ein Plus bei den Übernachtungen. Familien und Aktiv-Urlauber zieht es an den Klopeiner See.

Mehr als eine Million Übernachtungen konnten in der Sommersaison rund um den Klopeiner See verbucht werden © tinefoto.com | martin steinthaler

Sie kommen aus der Steiermark, Bayern oder den Niederlanden und suchen mit ihrer Familie Entspannung und den Ausgleich durch die Bewegung in der Natur. So könnte man den typischen Urlauber beschreiben, der die Koffer packt und in die Tourismusregion Klopeiner See - Südkärnten reist. Mehr als eine Million Übernachtungen hat es in dieser Sommersaison gegeben. Das bedeutet erneut ein Plus (4,3 Prozent). „Camping und Aktivurlaub boomen, da haben wir ein sehr gutes Angebot. Außerdem sind wir eine sichere Destination und eine der ersten See-Berg-Regionen von Wien aus kommend“, sagt Tourismusmanager Daniel Orasche.

Besonders die Vorsaison mit einem Plus von mehr als zehn Prozent hat der Tourismusregion einen guten Start gebracht. „Der beste Monat war der August. Dass wir, obwohl die vorige Saison sehr gut war, wieder ein Plus von 4,3 Prozent haben, freut uns“, sagt Orasche.

Zahlen und Fakten Übernachtungen:

Bleiburg. 15.765 (Plus 5,2 Prozent), 4937 aus dem Ausland.

Diex. 10.413 (- 8,1), 7043 aus dem Ausland.

Eberndorf. 47.043 (12,3), 19.034 aus dem Ausland.

Eisenkappel-Vellach. 42.838 (18,4), 5.367 aus dem Ausland.

Feistritz ob Bleiburg. 27.039 ( - 34,5), 16.498 aus dem Ausland.

Gallizien. 4138 (-1,7), 2304 aus dem Ausland.

Globasnitz. 139 (-13,1), 129 aus dem Ausland.

Griffen. 2780 (3,5), 1838 aus dem Ausland.

Ruden. 638 (0,2), 532 aus dem Ausland.

Sittersdorf. 5088 (-2), 3104 aus dem Ausland.

St. Kanzian. 842.699 (5,7), 221.733 aus dem Ausland.

Völkermarkt. 24.054 (-5,4), 11.542 aus dem Ausland.

Gesamt: 1.022.634 ( Plus 4,3), 294.061 aus dem Ausland. Unterkünfte:

Hotel und Ferienwohnung: 53.846 (-7 Prozent)

Campingplatz: 59.109 (14,2)

Zeitraum: Sommersaison 2018, einschließlich September

Foto © Privat

Spielhaus kurz vor Baustart

Am häufigsten besucht wurde die Walderlebniswelt, gefolgt von den Obir Tropfsteinhöhlen, der Petzen zum Wandern und Radfahren sowie der Vogelpark am Turnersee. „Wir müssen unseren Gästen aber stets etwas Neues anbieten“, sagt Orasche. In dieser Saison waren dies etwa der Fitnessbeach (Steirerwiese), die Aussichtsplattform am Kitzelberg, das Musikfestival und der Triathlon. Ob es das „Musik Open Air“, in diesem Jahr war es eine zweitägige Veranstaltung mit DJ Ötzi, nächstes Jahr wieder geben wird, steht jedoch in den Sternen. Die Besucherzahlen entsprachen nicht den Erwartrungen. „Wir werden das Konzept neu überarbeiten“, sagt Orasche.

Im Juni 2019 soll das geplante Spielhaus in der Walderlebniswelt eröffnet werden. Noch heuer soll dazu der Spatenstich erfolgen. Das Spielhaus soll dazu beitragen, dass die Saison verlängert wird und es eine Schlechtwetterattraktion gibt. „Das Spielhaus wird ganzjährig geöffnet sein“, sagt Tourismusmanager Daniel Orasche. Die Tourismusregion beteiligt sich an den Kosten. Rund eine Million Euro wird in das dreigeschossige Gebäude mit großem Kletterturm investiert. „Das Gebäude wird in den Hang gebaut und wird daher nicht höher als ein eingeschossiges Gebäude wahrgenommen“, weiß Orasche. Neben dem Kletterbereich gibt es im Haus einen Geschicklichkeitsparcours, eine digitale Spieleecke und eine Indoor-Golfanlage. Das Spielhaus ist in Zonen für Kinder mit verschiedenem Alter untergliedert. Neben dem Café wird es beispielsweise einen Bereich für Kleinkinder bis drei Jahre geben. 150 Kinder können gleichzeitig im Spielhaus die Zeit verbringen.

Die Walderlebniswelt in St. Kanzian gehört zu den beliebtesten Attraktionen bei Urlaubern in der Region und ist im Besitz der Gesellschafter und Unternehmer Dietmar Petritsch, Franz Slamanig, Lukas Würfler und Gerhard Smretschnig.

