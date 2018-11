Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Rosina Katz-Logar

Schlechte Nachrichten für die Volkschüler in Edling. Nächstes Jahr wird ihre Schule geschlossen. Nach der Änderung des Kärntner Schulgesetztes im Vorjahr müssen Volksschulen mindestens 30 Schüler haben. Davor lag die Grenze bei 20. Die Volkschule Edling habe derzeit 12. „Nach einem Bescheid der Kärntner Landesregierung müssen wir als Schulerhalter die Volkschule mit 1. September 2019 auflassen“, informierte Bürgermeister Gottfried Wedenig (SPÖ) am Ende der Gemeinderatssitzung Donnerstagabend. Einer der Hauptgründe für die Schließung sei die geringe Schülerzahl. „Diese ist bei einem Minimum angelangt“, berichtete Wedenig. Teil des Problems sei auch die Öffnung der Schulsprengel. „Das führte dazu, dass die Eltern ihre Kinder entweder in Eberndorf oder in Kühnsdorf untergebracht haben“, erklärte Wedenig weiter.