Die neue Praxis im Schwarzl-Haus wird am 27. November eröffnet. Wahl-Augenarzt Sebastijan Žuraj zieht in eine barrierefreie Ordination.

Augenarzt Sebastian (Z)uraj wechselt seinen Standort in Bleiburg © Rosina Katz-Logar

Der Bleiburger Wahl-Augenarzt Sebastijan Žuraj verlegt seine Ordination von der Bahnhofstraße in das ehemalige Schwarzl-Haus am Hauptplatz, das er gekauft hat. Die neue Ordination ist 160 Quadratmeter groß und barrierefrei. Der Eingang wurde vom Hauptplatz aus neu gebaut. „Die neuen Räumlichkeiten sind für meine Augenpraxis sehr gut geeignet“, sagt Augenarzt. Der neue Standort wird am 21. November eröffnet, die erste Ordination folgt am 27. November.