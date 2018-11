Ab 7. Jänner sind alle Kassenstellen in Eberndorf mit Allgemeinmedizinern besetzt. Ärztin zieht im Gesundheitszentrum Kühnsdorf ein.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© HUBERT BUDAI

Auf der Homepage der Marktgemeinde Eberndorf kann man es bereits nachlesen: Mit Wirkung vom 7. Jänner 2019 (voraussichtlicher erster Ordinationstag) wird in Kühnsdorf die Arztstelle durch die Allgemeinmedizinerin Marianne Mathia im dortigen Gesundheitszentrum in Kühnsdorf Mitte 26 besetzt. Die Ärztin ist derzeit noch Chefärztin der Wiener Gebietskrankenkasse und Fachärztin für Chirurgie. Dabei kommt auch eine Stelle für eine Ordinationshilfe zur Ausschreibung. Diese kann von der Gemeinde-Homepage heruntergeladen werden. Damit ist das Gesundheitszentrum, in dem noch die letzten Umbauarbeiten erfolgen, mit insgesamt acht Mietern – sechs davon mit Gesundheitsangeboten – voll. Eigentümer ist die Krojnik Immo GmbH von Versicherungsmakler Michael Krojnik mit seiner Tochter Elisabeth als Teilhaberin.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.