In Völkermarkt wurde ein Tabuthema vor den Vorhang geholt. Experten sprachen in der Neuen Burg über Gewalt an älteren Menschen. Aus Angst werden viele Fälle nicht gemeldet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Vortragenden und Organisatoren des Sicherheitsforums © Zarfl

Die neue Burg in Völkermarkt stand Mittwochabend ganz im Zeichen der Enttabuisierung von Gewalt gegen ältere Menschen. Es wurde zum Sicherheitsforum mit dem Titel „Kein Pflegestress – hinschauen statt wegschauen“ geladen. „Die Gewalt lebt davon, dass sie von anständigen Menschen nicht für möglich gehalten wird.“ Mit diesen Worten eröffnete Michael Moser, Oberarzt der Geriatrie im Klinikum Klagenfurt, seine Rede.

Die allermeisten Gewalthandlungen blieben meist unentdeckt und kämen sehr selten zur Anzeige. „Gewalt betrifft eben nicht nur unsere schützenswerten Kinder, sondern auch maßgeblich unsere Alten“, fuhr Moser fort. Warnzeichen gäbe es viele. Darunter würden etwa widersprüchliche Erklärungen für festgestellte Verletzungen, plötzliches Fehlen von Habseligkeiten oder ein depressives Erscheinungsbild fallen. „Wir müssen deswegen hellhörig werden und das Schweigen brechen“, so Moser. Die Betroffenen beklagen das Problem oftmals nicht selbst. „Das geschieht aus Angst vor Repressalien. Sie möchten keinen Familienkonflikt auslösen oder in eine Institution abgeschoben werden“, berichtete Moser.

Auf einen Blick Organisiert wurde das Sicherheitsforum durch Initiatorin und Seniorentrainerin Renate Ebner, „Wiff“-Frauen und Familienberatung sowie

der Polizei Völkermarkt.

Es sprachen: Michael Moser, Oberarzt der Geriatrie im Klinikum Klagenfurt, Waltraud Freund, Lehrende für Gesundheits- und Krankenpflege in Wien, Dieter Schmidt, Allgemeinmediziner und Präsident des Netzwerkes Geriatrie, sowie der Leiter des Kriminalreferates Völkermarkt Rudolf Stiff. Der Leiter des Polizei-Präventionsbüros Bezirksinspektor Günther Kazianka führte durch das Programm.

Betroffene können sich bei Wiff unter 0676/69 43 319 melden, diese fungiert als erste beratende Anlaufstelle.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.

Begleitet sei dies mit dem Eindruck, der Gesellschaft zur Last zu fallen. Aber auch die Zeugen schweigen. „Probleme werden beschönigt und verharmlost. Das Leiden der alten Menschen wird unterschätzt“, sagte Moser. Oftmals werde auch das Opfer selbst für die Situation verantwortlich gemacht. „Es mangelt an unterstützenden, beratenden und spezialisierten Strukturen“, meinte Moser. Ein Ziel müsse jedoch sein: „Respekt und Würde auch im Alter aufrecht zu erhalten“, stellte Moser fest. Zahlen über Gewalthandlungen gegen ältere Menschen gibt es in Völkermarkt hingegen keine. „Aber die Dunkelziffer wird sehr hoch sein“, meinte der Leiter des Kriminalreferates Völkermarktin seinem Vortag.