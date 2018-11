Facebook

Von links: Gruber, Zwittnig und Visotschnig bei der Straßeneröffnung © ÖBB/Varh

Im Zuge der Errichtung der Koralmbahn wurde die Mittlerner Landesstraße L128 neutrassiert. Diese verläuft nun parallel zur Koralmbahn und entlastet dadurch die Bewohner der Ortschaft Moos/Blato vom Durchzugsverkehr. Für rund vier Millionen Euro wurde eine neue Straßenführung durch die ÖBB-Infrastruktur AG errichtet. Landesrat Martin Gruber, Bürgermeister Stefan Visotschnig und Projektleiter Gerald Zwittnig von der ÖBB-Infrastruktur AG nahmen am Mittwoch die Verkehrsfreigabe der neuen Mittlerner Landesstraße vor. „In Moos/Blato haben wir eine Win/Win Situation erreicht, wo wir durch den Bau der neuen Hochleistungsstrecke auch überregionale Straßenzüge neu ordnen mussten. Am meisten profitieren die Anrainer in der engen Ortsdurchfahrt, die nun vom Durchzugsverkehr entlastet werden“, sagte Projektleiter Gerald Zwittnig.

Bürgermeister Stefan Visotschnig betont: „Die jahrelangen Arbeiten der Bürgerinitiative Moos, der Stadtgemeinde Bleiburg und der ÖBB haben Früchte getragen. Die gute Zusammenarbeit führte dazu, dass die Bewohner von Moos nun an Lebensqualität gewinnen und die Stadtgemeinde Bleiburg eine wesentliche Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur erhalten hat. Als Bürgermeister bedanke ich mich bei allen Grundstückseigentümern, dass sie den Bau ermöglicht haben.“