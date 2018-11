Am Freitag eröffnet das „Capless Institute“ in Völkermarkt. Vorträge thematisieren Lese- und Rechtschreibprobleme. Das Institut begleitet Kinder und Jugendliche und unterstützt Eltern und Pädagogen.

Anja und Patrick Jaritz vom "Capless Institute" bieten auch ein Präventionsprogramm gegen Mobbing und körperliche Gewalt an © KK/CAPLESS

Nachdem Anja Jaritz seit acht Jahren Menschen mit Lese- und Rechtschreibschwächen betreut, eröffnet sie nun am Hauptplatz 20 in Völkermarkt ein eigenes Institut. Das „Capless Institute“ wird am Freitag zwischen 17 und 22 Uhr im Rahmen der „Langen Nacht der Legasthenie“ vorgestellt. „Es ist eine andere Art der Eröffnung. Wir möchten Eltern, Pädagogen und Interessierten die Möglichkeit geben, sich über Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten zu informieren“, sagt Jaritz.

