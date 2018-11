An die 2000 Mal sind die „Bluesbreakers“ bereits auf der Bühne gestanden. Angefangen hat alles im Gasthaus-Probelokal in Steindorf. Am Samstag wird zum Jubiläumskonzert geladen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die aktuelle Blues-Formation mit Helmut Spreitzer, Dieter Themel, Jörg Friessnegg, Kiki Oswald und Arthur Ottowitz (von links) © Nika Hölzl Praper

Er habe seinen Bandkollegen Arthur Ottowitz an der Hand genommen und gesagt: „Jetzt stehen wir Kärntner Bauernbuam in Peking im Workers Gymnasium Center und spielen vor 18.000 Menschen.“ Und obwohl die legendäre China-Tour der „Bluesbreakers“ schon fast 30 Jahre her ist, schwingt in der Stimme des Musiker-Urgesteins Dieter Themel noch immer eine große Portion Respekt und Ehrfurcht mit, wenn er davon erzählt. Für ihn war diese Tour sozusagen der „musikalische Olymp“, den die Blues-Musiker in ihrer jahrzehntelangen Karriere erklimmen konnten. 35 Jahre ist Themel mit seinen Bandkollegen bereits „on the road“, also auf der Straße – so auch der Titel des Jubiläumskonzertes, das am Samstag, 17. November, im Feldkirchner Stadtsaal über die Bühne geht.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.