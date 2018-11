Facebook

Nachdem Franz Jamnig, früherer Gemeindeparteiobmann der ÖVP Völkermarkt, seine Funktion in der ersten Hälfte des Jahres zurücklegte, fanden nun Neuwahlen statt. Als Grund gab er „fehlenden Rückhalt und Wertschätzung“ an. Die Nationalrätin Angelika Kuss-Bergner wurde mit 100 Prozent der Stimmen zur ersten Gemeindeparteiobfrau gewählt. Als ihre Stellvertreter fungieren Stadtrat Andreas Sneditz und Gemeinderätin Michaela Krall-Jantschko. „Aktive Gemeindepolitik beschäftigt sich intensiv mit Standort- und Markenentwicklung. In diesem Bereich hat die Stadtgemeinde die Hausaufgaben noch nicht gemacht“, so Kuss-Bergner. Richtungsentscheidungen der Stadt, wie das Museum oder eine Sporthalle im Zuge des Gymnasiumsumbaues sollten auf breiter Basis diskutiert werden.

