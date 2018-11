Michael Scherwitzl aus Neuhaus eröffnet am Freitag in der Völkermarkter Straße in Bleiburg. Die Geschäfte am Hauptplatz und im Blažej-Center in Bleiburg werden geschlossen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Michael Scherwitzl startet in Bleiburg neu durch © Rosina Katz-Logar

Dem Einzelhandelskaufmann stehen am neuen Standort in der ehemaligen Stefitz-Boutique in Bleiburg 340 Quadratmeter Nutzfläche zur Verfügung. Mit der Eröffnung des neuen Geschäfts werden die zwei bisherigen Red Zac-Niederlassungen am Hauptplatz und im Blažej-Center in Bleiburg geschlossen. Mit einem Team von zehn Mitarbeitern will Michael Scherwitzl den Beratungsbereich als Red Zac- und A1-Partner mit Netzbetreibern aller Art erweitern.