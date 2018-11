Die Galeristin Renate Falke veranstaltet am Wochenende Qigong-Seminar in Bleiburg. Es kommt Liu Ya Fei, leitende Ärztin einer Qigong-Klinik in China.

Renate Falke vor ihrem Anwesen in Loibach © Rosina Katz-Logar

Die Ärztin Liu Ya Fei hat Renate Falke, die sich seit 15 Jahren mit der heilenden Wirkung von Qigong beschäftigt, bei ihren zwei großen Reisen nach China in den Jahren 2007 und 2009 kennengelernt. „Ich wollte die Ausbildung am Ursprung der Methode erlernen“, sagt sie. Erste Erfahrungen mit Qigong aber machte sie in Bleiburg mit dem diplomierten Qigong-Lehrer Otmar Roschitz. „Ich ging zu seinem Seminar und war verzaubert“, erinnert sich Falke. Danach machte sie Ausbildungen in Goldeck, Berlin und China.