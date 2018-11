Südkärnten Viele warten noch auf Hilfe für Sturm "Yves"

Während erneut 250.000 Festmeter Holz in Unterkärnten am Boden liegen, warten noch Dutzende auf Entschädigung für Sturm "Yves".

Sandra und Michael O(s)ina sind erneut vom Sturm betroffen, Geld ist noch keines geflossen © Zdravko Haderlap

Rund 190 Anträge von Geschädigten vom Sturm „Yves“ im Dezember 2017 wurden über die Gemeinden bei der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt eingereicht. „Forsttechnisch konnte noch nicht alles aufgearbeitet werden. Nicht ganz ein Drittel der Anträge ist noch offen“, sagt Bereichsleiter Andreas Pichler. Rund 300.000 Euro sind bisher über das Nothilfswerk Kärnten an die Geschädigten im Bezirk ausgezahlt worden. Und das, obwohl gerade in Bad Eisenkappel viele Familien Anfang vergangener Woche erneut schwer vom Sturm getroffen wurden. 250.000 Festmeter sind in Unterkärnten zu beklagen, mehr als 100.000 davon alleine in der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach/Železna Kapla-Bela. Vielen geht es wie der Eisenkappler Familie Ošina, die binnen zwei Jahren insgesamt 90 Prozent ihres Forstbestandes verloren hat. 5000 Festmeter im Jahr 2017 und nun erneut rund 4000 Festmeter. Entschädigung gab es bis jetzt noch keine. „Uns wurde versprochen, dass das Geld bereits unterwegs ist. Schön langsam wäre es wirklich notwendig“, sagt Sandra Ošina, die einräumt, dass der Antrag erst etwas später gestellt werden konnte, weil die Familie für die Aufräumarbeiten einfach Zeit gebraucht hat.

Schwer Forstarbeiter zu finden

Forstarbeiter für die Aufräumarbeiten zu finden, sei extrem schwierig geworden, weiß Bürgermeister Franz Josef Smrtnik. Selbst betroffen von beiden Stürmen: „Es gibt wenige Firmen, die diese Massen an Holz aufarbeiten können.“ Er kritisiert die Bürokratie. „Es geht viel zu langsam. Dieses Mal sollte es allerdings schneller gehen, weil alle Daten schon aufgenommen wurden“, sagt er. 150 Anträge gingen alleine von der Marktgemeinde aus. „Wir bitten um Verständnis. Wir haben die Kräfte, die uns zur Verfügung stehen, eingesetzt, aber es waren mehr als 500.000 Festmeter im Bezirk. Unsere Förster müssen bei jedem Antrag ein Gutachten erstellen. Es geht um Steuergeld, wir sind verpflichtet, sorgfältig damit umzugehen und die Schäden zu kontrollieren“, sagt Bezirkshauptmann Gert Klösch. Bad Eisenkappel: Lokalaugenschein 100.000 Festmeter Holz sind in Bad Eisenkappel am Boden. Daniela Grössing Yves-Sturmopfer sind erneut stark betroffen. Daniela Grössing Kärnten Netz-Monteure arbeiten an der Wiederherstellung des Stromnetzes. Daniela Grössing Große Bäume müssen aus der Vellach entfernt werden Daniela Grössing Klicken Sie sich durch die Bilder! Daniela Grössing Daniela Grössing Daniela Grössing Daniela Grössing Daniela Grössing Daniela Grössing Daniela Grössing Daniela Grössing Daniela Grössing Daniela Grössing Daniela Grössing Daniela Grössing Daniela Grössing Daniela Grössing Daniela Grössing 1/19

Hilfe von St. Veit

Bezirksforstinspektor Franz Pikl bekommt nun von der Bezirkshauptmannschaft St. Veit Unterstützung. „Ab nächster Woche hilft uns ein Förster aus St. Veit für zwei bis drei Tage in der Woche. Es ist eine Notlösung, wir sind aber sehr froh über die Unterstützung“, sagt Pikl. Denn erst jetzt steht die Begutachtung der wirklich großen Schäden von Sturm „Yves“ an. Um einen Überblick zu bekommen, wurden zuerst die „kleineren“ Flächen begutachtet. Windwürfe auf einer Fläche von bis zu 60 Hektar müssen noch besichtigt werden. Dies könne erst geschehen, wenn die Grundstücksbesitzer die Flächen soweit aufgearbeitet haben, dass die Förster ohne Gefahr den Bereich begehen können. Das sei zeitaufwendig.

„Die Entschädigung des Nothilfswerkes wird auch erst nach der Aufarbeitung ausgezahlt. Die Schäden müssen so schnell wie möglich entfernt werden, denn sonst erwartet uns durch den Borkenkäfer die nächste Katastrophe“, sagt Pikl.

Bangen um Holzpreis

Ganz ohne Geld stehen die Waldbesitzer natürlich nicht da, sie konnten das Holz verkaufen. „Ich habe für mein Holz circa zehn Prozent des Normalpreises erhalten. Jetzt werden die Preise aber sicher sehr viel schlechter werden, es liegt sehr viel Holz in Österreich, Italien und Slowenien am Boden“, sagt der Bürgermeister.

Sieben Millionen für Betroffene Eine Million Euro gibt es von „Hilfe in besonderen Lebenslagen“ (HIBL) des Landes. Betroffene erhalten, je nach Schadensfall zwischen 1000 und 5000 Euro. Das wird direkt über die Gemeinde abgewickelt.

Über das Kärntner Nothilfswerk können hierfür drei Millionen Euro bezogen werden. Ein Antrag muss in der Gemeinde gestellt werden.

Es ist eine Service-Hotline für Betroffene eingerichtet worden. Unter 050 536 22 132 erhält man alle Informationen.

Zwei Millionen gibt es als Katastrophenhilfe für die Gemeinden, damit diese die öffentliche Infrastruktur wiederherstellen können.

In die Wiederher stellung der Hochwasserschutzmaßnahmen soll heuer noch rund eine Million Euro investiert werden. Für 2019 gibt es eine halbe Million Euro an zusätzlichen Landesmitteln zur Beseitigung der entstandenen Schäden.

