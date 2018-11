Zum vierten Mal wurden die Uhrenmacher Richard und Maria Habring, die ihren Firmensitz in Völkermarkt haben, in Genf ausgezeichnet.

Richard und Maria Habring © Privat

Am Freitag wurden in Genf im Rahmen des Grand Prix d’Horlogerie wieder die „Uhren-Oscars“ verliehen. Ausgezeichnet wurden auch die Völkermarkter Uhrenmacher Maria und Richard Habring für ihre „Doppel-Felix“ in der Kategorie „Kleiner Zeiger“.