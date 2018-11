Facebook

Jože Kopeinig, Dieter Schmidt, Maria Sinzig, Ulla Glatz-Blankenhorn (von links) und Musiker Thomas Nečemer © KK/SODALITAS

Am Montag konnte der Rektor des Bildungshauses Sodalitas in Tainach, Jože Kopeinig, zahlreiche Besucher in der Großen Galerie begrüßen. Die Künstlerin Ulla Glatz-Blankenhorn, die bereits in mehreren europäischen Ländern ihre Bilder zeigte, präsentiert ihre Werke unter dem Titel „Sommerlicht“ erstmals in Österreich. Die Farben Afrikas , die Auseinandersetzung mit ihrer Geschichte sind die Inspiration für ihre Bilder. Ihre künstlerische Botschaft: „Wenn die Worte verstummen, erahnen wir die Botschaft der Bilder“.

Die Kinder-Radiologin und Künstlerin Maria Sinzig stellte Ulla Glatz-Balkenhorn vor. Sie wurde im deutschen Breisgau geboren, hat die Ausbildung zur Physiotherapeutin gemacht und zog nach Aufenthalten in Heidelberg und München in die Schweiz, wo sie mit ihrer Familie auch eine Physiotherapiepraxis betrieben hat.

Hilfsprojekte in Afrika

Später ging sie nach Afrika, Burkina Faso - eines der ärmsten Länder der Welt - und lehrte dort Physiotherapie. Mit Afrika in Berührung gekommen, ließ sie der Kontinent nicht mehr los, sodass sie Jahre später in Uganda bei Brunnenbauprojekten selbst Hand anlegte. Mit ihren Afrika-Fotos, die sie zu Bildbänden verarbeitete und in der Schweiz verkaufte, trieb sie Geld für diese Projekte auf und wurde in der Schweiz ihr Werk der Hilfe ausgezeichnet. Seit rund zwei Jahren lebt sie in Österreich und ist erst kürzllich wieder nach Afrika gereist.

Die musikalische Gestaltung von Thomas Nečemer bot einen weiteren kulturellen Rahmen für die Vernissage. Die Ausstellung in der Großen Galerie des Bildungshauses Sodalitas in Tainach ist noch bis zum 7. Dezember zu sehen.