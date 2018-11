Facebook

© Markus Traussnig

Eine 50 Zentimeter lange Paketrolle fiel in der Nacht auf Mittwoch dem Fahrdienstleiter am Bahnhof Kühnsdorf auf. Die Rolle war mit Papier umklebt und lehnte an einer Bank am Bahnhof. Bei einem kurzen Blick entdeckte der Fahrdienstleiter Nägel in der Rolle und informierte in der Früh die Polizei. Im Bericht der Polizei heißt es: "Der Fahrdienstleiter habe den Gegenstand bereits kurz geöffnet und dabei festgestellt, dass dieser mit Nägeln gefüllt war. Danach habe er den Gegenstand wieder verschlossen und zwischen einer Mauer und einem Streugutbehälter abgestellt.

