Christina Geiger beim Enstpannen im Klopeiner See © Erich Varh

„Ich freue mich sehr darauf, weiterhin mit Klopeinersee.at zusammenzuarbeiten! Es war eine bewusste Entscheidung, weil ich meine Freizeit gerne in meinem südlichsten und schönsten Fitnessstudio Österreichs verbringe“, erklärt Christina Geiger. Mehrmals im Jahr kommt sie nach Südkärnten und genießt die Zeit am Klopeiner See mit Stand Up Paddling, Rennradfahren oder Mountainbiken. Darüber hinaus hat die deutsche Skirennläuferin auch Wurzel am Klopeiner See. Christinas Großeltern stammen aus Südkärnten. Die Tourismusregion rund um den Klopeiner See ist bereits seit November 2017 Kopfsponsor der 28-jährigen Slalom-Spezialistin und dabei bei allen Weltcup-Rennen international sichtbar.