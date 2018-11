Facebook

Traude Kogoj bekam den Käthe-Leichter-Preis für ihre Arbeit im Bereich der Frauenforschung © ÖBB/ ZENGER

Traude Kogoj ist eine viel beschäftigte Frau. Und sie sagt es auch selbst: „Am allerliebsten bin ich unterwegs.“ Gerade eben wurde die am Wögelhof, am Fuße der Oistra, aufgewachsene Bad Eisenkapplerin mit dem Käthe-Leichter-Preis ausgezeichnet.

„Achtsam und demütig“, habe sie dieser Preis gemacht. Käthe Leichter war die erste Frauenreferentin der Arbeiterkammer und engagierte sich wissenschaftlich für die Sache der Frauen. Leichter wurde 1942 in der NS-Tötungsanstalt Bernburg umgebracht.

