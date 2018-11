Fast 100 Feuerwehrleute standen Samstagabend bei einem Nebengebäudebrand in Möchling bei Gallizien im Einsatz. Ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Wald konnte verhindert werden. Verletzt wurde niemand.

Der Brand wurde vollständig gelöscht © AFKDO Jauntal

Glimpflich ging glücklicherweise ein Großeinsatz der Feuerwehren Samstagabend in der Gemeinde Gallizien aus. In Möchling war ein Nebengebäude in Brand geraten und die Flammen drohten auf den angrenzenden Wald überzugreifen. Gegen 18.39 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Gallizien, Abtei, Bad Eisenkappel, Rechberg, Rückersdorf, Miklauzhof und Stein im Jauntal alarmiert, berichtet das Abschnittsfeuerwehrkommando (AFKDO) Jauntal. Insgesamt standen 96 Feuerwehrmänner und -frauen im Einsatz, darunter auch Abschnittsfeuerwehrkommanadant Helmut Malle.

Sie alle konnten durch ihr rasches Eingreifen ein Übergreifen des Brandes auf den Wald verhindern. Der Brand wurde rasch unter Kontrolle gebracht und so konnte gegen 20 Uhr Brand aus gemeldet werden. Da sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches niemand im Gebäude befand, wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist noch unklar.