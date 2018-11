Bad Eisenkappel„Wir brauchen dringend Hilfe bei den Aufräumarbeiten“

Bad Eisenkappels Bürgermeister appelliert an das Bundesheer: Bäume müssen aus Flüssen entfernt werden. Neue Windwürfe sind am Dienstag hinzugekommen.

Noch von Sturm Yves liegen Bäume in den Wildbächen in Bad Eisenkappel, so kommt es leichter zu Überschwemmungen © Haderlap

Die Stimmung ist trüb in der Gemeinde Eisenkappel-Vellach: „Die Leute sind demotiviert und frustriert, einige Menschen haben noch immer keinen Strom“, sagt Bürgermeister Franz Josef Smrtnik. Der angesagte Regen bereite ihm Kopfzerbrechen, schließlich liegen in den Wildbächen noch immer umgefallene Bäume von Sturm Yves, die das Wasser aufstauen können, neue Windwürfe sind am Dienstag hinzugekommen.

