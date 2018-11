Bei Starkregen tritt Wasser in die Tennishalle in Bad Eisenkappel ein. Mit Sofortmaßnahmen will man noch vor dem Winter beginnen. Diese kosten etwa 60.000 Euro.

Die Tennishalle in Bad Eisenkappel muss dringend saniert werden © Privat

Für die Aufrechterhaltung des Spielbetriebes muss die Tennishalle in Bad Eisenkappel/Železna Kapla dringend saniert werden. Darüber informierte Vizebürgermeisterin Lisa Lobnik (SPÖ) in der jüngsten Gemeinderatssitzung: „Bei starken Niederschlägen dringt Wasser in die Halle ein. Es ist wichtig, dass wir die notwendigen Sofortmaßnahmen noch vor dem Winter angehen, sonst werden sich die Tennis-Abonnenten wohl eine andere Alternative suchen“, so Lobnik, die beim Land vorsprach, um Förderungen zu lukrieren.

