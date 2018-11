Sicheres Verhalten im Straßenverkehr will erlernt sein. 30 Schüler der Volksschule Bleiburg wurden beim Helmi-Aktionstag aufgeklärt.

„Helmi“ klärte die Schüler über das richtige Verhalten im Straßenverkehr auf © KFV

Am Helmi-Aktionstag wurden rund 30 Schüler der Volksschule Bleiburg über das richtige Verhalten im Straßenverkehr aufgeklärt. „Augen auf, Ohren auf!“ lautete die Devise, um den Kindern an verschiedenen Stationen die Augen und Ohren für die Herausforderungen des Straßenverkehrs zu öffnen.

Der Aktionstag wurde vom Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) mit Unterstützung des Sicherheitsexperten „Helmi“ durchgeführt. „Umfassender Schutz für die schwächsten Verkehrsteilnehmer ist uns ein besonders wichtiges Anliegen.

Lustige und informative Spiele

Durch die Helmi-Aktionstage fördern wir in ganz Österreich das grundlegende Bewusstsein der Kinder für die Gefahren des Straßenverkehrs“, erklärt Peter Felber vom KFV.

Mit lustigen und informativen Spielen, Übungen sowie Bastel- und Malanleitungen zum Thema Verkehrssicherheit lernten die Kinder, wie sie ohne Angst und vor allem sicher am Straßenverkehr teilnehmen können. Highlight des Helmi-Aktionstages an der Volksschule Bleiburg war der Auftritt des lebensgroßen Maskottchens am Ende des Unterrichts.