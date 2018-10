Lokalaugenschein: 100.000 Festmeter Holz sind in Bad Eisenkappel am Boden. Yves-Sturmopfer erneut stark betroffen.

Kärnten Netz-Monteure arbeiten an der Wiederherstellung des Stromnetzes © Daniela Grössing

"Wie schaut es bei dir aus?" – Diese Frage wurde am Mittwoch am Friedhof in Bad Eisenkappel häufig gestellt. Während einige Eisenkappler noch durch die Windwürfe in ihren Häusern festsitzen, nutzen jene, die wieder in den Ort können die Gelegenheit, um wichtige Einkäufe zu erledigen, aber auch um die Gräber für Allerheiligen zu verschönern. Das Leben geht weiter. Es muss weiter gehen. Obwohl die Frustration deutlich spürbar ist. 25 Hektar Wald vernichtete der Sturm Yves im Dezember des Vorjahres bei einem 55-jährigen Mann aus Leppen. Auch er blieb Montagnacht nicht vom Sturm verschont. „1000 Festmeter sind bei mir am Boden. Mit dem Schaden vom letzten Mal wurde bei mir binnen zwei Jahren die Arbeit von 35 Jahren vernichtet“, sagt der Mann kopfschüttelnd, noch immer fassungslos. Leid täte es ihm vor allem für seinen Sohn, denn bis die Bäume wieder nachwachsen, dauert es lange. Und jetzt liegen die Preise für Holz im Keller. „In der Nacht habe ich gedacht, dass mein Haus abgerissen wird. Das ganze Haus hat gewackelt“, fährt er fort. Sturmböen mit mehr als 100 km/h fegten über sein Grundstück.

Große Bäume müssen aus der Vellach entfernt werden Foto © Daniela Grössing

90 Prozent des Waldbesitzes vernichtet

Besonders schlimm getroffen hat es auch erneut Familie Ošina in Bad Eisenkappel. „Wir haben jetzt 4000 Festmeter Holz und im Vorjahr 5000 Festmeter verloren, also 90 Prozent unseres gesamten Bestandes. Am besten wäre es, wir würden in eine Wohnung im Ort ziehen“, ärgert sich Sandra Ošina. Ihr Mann Michael ist gerade damit beschäftigt, die Zufahrtsstraße zu ihrem Haus von umgestürzten Bäumen zu befreien. Zwei Tage sind sie nun schon ohne Strom. Auf solche Situationen sind sie vorbereitet: „Wir haben ein Stromaggregat und ich kaufe immer für einen Monat ein. Man weiß nie, was passieren wird“, sagt die Frau, die trotzdem optimistisch bleibt. Obwohl sie noch nicht einmal eine Entschädigung vom letzten Sturm bekommen haben.

Lobnig, Koprein und Leppen sind zum Teil noch ohne Strom Foto © Daniela Grössing

Stromaggregate sind gerade sehr gefragt in Bad Eisenkappel. Auch Florian Miklau aus Ebriach möchte sich damit für die Zukunft absichern. Er lebt in der Nähe des Ebriachbaches, der Montagnacht über die Ufer getreten ist, als es zu einem 100-jährlichen Hochwasser kam. Das Wasser floß auch in seinen Keller. „Drei Mal hatte ich bisher Wasser im Keller. 1986, 2017 und jetzt. Letztes Jahr war ich fünf Tage ohne Strom“, erzählt er. Mittlerweile hat er ein Rohr im Keller verlegt, wodurch das Wasser abfließen kann.

Bad Eisenkappel: Lokalaugenschein

Lobnig, Koprein und Leppen teilweise noch ohne Strom

Während die Mitglieder der Feuerwehr Mittwochvormittag eine kurze Verschnaufpause vom Katastropheneinsatz haben, sie waren bis zu 24 Stunden durchgehend im Einsatz, arbeiten die Kärnten Netz-Monteure an der Wiederherstellung des Stromnetzes. „Im letzten Jahr war ich an genau der gleichen Stelle. Bei solchen Einsätzen erhält man Respekt vor der Stärke der Natur“, berichtet Partieführer Andreas Schöffmann. Bis auf Leppen, Koprein und Lobnig konnte am Mittwoch weitgehend wieder das Stromnetz hergestellt werden. „Wir sind dankbar, dass die Bad Eisenkappler dafür Verständnis haben. Wir tun unser Möglichstes“, sagt Schöffmann.

In den Seitentälern sind die Spuren der Verwüstung deutlich sichtbar. Meterhohe Bäume hängen über Häusern, liegen stapelweise neben und teilweise noch quer über Straßen. Auch der Bürgermeister konnte am Mittwoch nicht in den Ort: „Die Frustration ist sehr hoch bei jenen, die erneut betroffen sind“, sagt Franz Josef Smrtnik. In vielen Teilen gebe es keinen Handy-Empfang. „Da auch die Straßen gesperrt waren, waren viele nicht erreichbar. Nicht alle bekommen aber eine Festnetzleitung. Das wäre sehr wichtig, auch wenn es nicht profitabel für die Telekom ist“, kritisiert der Bürgermeister.

Bad Eisenkappel: Aufräumarbeiten nach Unwetter

