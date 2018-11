Die Kulturinitiative Bleiburg (KIB) präsentiert am Freitag den britischen Soulsänger Ola Onabulé mit Band im Brauhaus Breznik. Onabulé stand schon mit Größen wie Roberta Flack oder Natalie Cole auf der Bühne.

Der britische Soulsänger gastiert in Bleiburg © KK/KIB

Ola Onabulé ist nicht irgendein Soulsänger. Sondern "der beste britische Soulsänger", laut dem angesehenen "Blues & Soul"-Magazin. Wer die Musik des nigerianischen Briten hört, spürt eine Tiefe, eine Bandbreite, eine vielfältige Gefühlswelt – sowohl stimmlich als auch textlich. Onabulé hat die Bühne schon mit Roberta Flack, Natalie Cole, Roy Hargrove, Gladys Knight, Dianne Reeves, Al Jarreau oder Patti LaBelle geteilt. Auf seinem neusten Album "Seven Shades Darker" bietet der markante Soulsänger und Songwriter intensive Eigenkompositionen und schlägt eine Brücke von Afro-Beats bis hin zum Soul unserer Zeit. Mal ist es dicht am Funk, mal den Schmerz des Lebens in traurigen Balladen verarbeitend. Eine Entdeckung!