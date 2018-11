Unter dem Motto „All in – Alles oder nichts“ laden die Schüler der Praxis-HAK in Völkermarkt zum 41. Maturaball in die Neue Burg. Auf die Besucher wartet am Samstag ein toller Abend.

Das Ballkomitee der Praxis-HAK Völkermarkt freut sich auf die Besucher © KK/Veranstalter

"All in – Alles oder nichts“: Das Motto weist nicht nur auf eine rauschende Ballnacht hin, sondern bezieht sich auch auf das heurige Schuljahr. Mit dem Leitspruch „Alles oder nichts“ bereiten sich die angehenden Maturanten auf den Endspurt vor. Doch erst mal wird am Maturaball richtig gefeiert. Die Musik kommt im großen Saal von der Band „Melange“. Für Discostimmung sorgen die DJs Sky-D und Trump im mittleren Saal und in der kleinen Disco der neu renovierten Neuen Burg. Um Mitternacht erwartet die Besucher eine Polonaise der Maturanten unter der Leitung von Günther Kazianka und eine Mitternachtsshow mit zahlreichen Gags. Die Dekoration der Burg wird von den Schülern eigenständig gebastelt und fertiggestellt. Die Vorbereitungen für das Fest am Samstag laufen auf Hochtouren.

Ballnacht Völkermarkt. 41. Maturaball der Praxis-HAK Völkermarkt. 3. 11., 20 Uhr. Neue Burg in Völkermarkt. VVK: 13 Euro, AK: 18 Euro. Die Karten sind bei allen Maturanten der Praxis-HAK Völkermarkt erhältlich.