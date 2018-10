Round Table 47 lädt am heutigen Mittwoch bereits zum 15. Mal zu „Jazz, Gulasch und Bier“ in die Neue Burg in Völkermarkt. Saaleinlass um 19 Uhr. Der Verein unterstützt pro Jahr rund 30 Projekte im Bezirk.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Alexander Jesse, die Präsidenten Paul Morocutti und Reinhard Schildberger (OT41), Reinhold Janesch (von links) © KK/FLORIAN MORI

Mittlerweile hat die Charity-Veranstaltung „Jazz, Gulasch und Bier“ am 31. Oktober in Völkermarkt so etwas wie Kultstatus: Seit 15 Jahren lädt der Round Table 47 Völkermarkt zu diesem Abend in die Neue Burg, kocht auf, verwöhnt die Gäste, die jedes Mal mehr oder weniger die Burg füllen und hilft durch sein Engagement zahlreichen Familien im Bezirk Völkermarkt.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.