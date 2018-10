Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Bad Eisenkappel ist der Ebriachbach und die Vellach über die Ufer getreten © FF Bad Eisenkappel

18 Feuerwehren stehen derzeit im Bezirk Völkermarkt im Einsatz. Um 1.50 in der Nacht traf sich der Gemeindekrisenstab der Feuerwehren in Bad Eisenkappel. Die Vellach und der Ebriachbach traten über die Ufer. "Es stärker als ein hundertjähriges Hochwasser. Es kam auch zu Verklasungen", sagt Bezirksfeuerwehrkommandant Helmut Blažej. Die Gemeinde Eisenkappel war bis in die Morgenstunden abgeschnitten von der Außenwelt, die Straßen mussten gesperrt werden. Sturmböen mit mehr als 100 km/h ließen etliche Bäume umknicken. Um die Hundert Haushalte waren in der Nacht ohne Strom. Mittlerweile konnten die Feuerwehren die meisten Straßen, bis auf die Seeberg Bundesstraße nach dem Ort Bad Eisenkappel und den Paultischsattel, die nach wie vor gesperrt sind, wieder freigeben. Seit Stunden sind die Feuerwehrmänner mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Die Gräben Ebriach, Leppen und Lobnig sind nach wie vor nicht erreichbar.

"Die Hotspots sind derzeit Bad Eisenkappel und St. Michael ob Bleiburg. Wo es zu Windwurf und Vermurungen kam. In St. Michael ist ein ganzes Waldgebiet niedergegangen. Trotzdem hatten wir Glück mit dem Wind, die Prognosen sagten stärkere Spitzen als bei Sturm Yves an, daher sind heute als Vorsichtsmaßnahme alle Schulen geschlossen", sagt Bezirkshauptmann Gert Klösch.

Auch das Dach der Firma Mahle ist aufgrund des Sturmwetters beschädigt worden. Ausnahmezustand in Bad Eisenkappel © FF Eisenkappel

Stark betroffen war auch die Gemeinde St. Michael ob Bleiburg. Der Sturm fegte zahlreiche Bäume nieder. Die B81 ist daher noch immer gesperrt. Die Feuerwehr versuchte noch in der Nacht die Bäume zu entfernen. "Den Einsatz haben wir aber sofort abbrechen müssen. Es war viel zu gefährlich. Vorne wurde ein Baum entfernt und hinter einem ist der nächste umgefallen", sagt Blažej. Die FF St. Michael warnte über Facebook Foto © FF St. Michael

Im Einsatz stehen die Feuerwehren aber auch am Kömmel, um die Bäume zu entfernen sowie in Altendorf und in Sittersdorf, um Keller auszupumpen. Foto © FF Bad Eisenkappel

Die Feuerwehren sind in Feistritz gerade damit beschäftigt einen privaten Funkmasten zu entfernen, der aufgrund des starken Windes umgeknickt ist. Ein Funkmast ist in Feistritz umgeknickt Foto © Rosina Katz-Logar

Vor der Volksschule Heiligengrab ist ein riesiger Nadelbaum umgestürzt! Foto © KK/Karl-Heinz Pirker

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.