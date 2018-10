Facebook

In Grablach: Dobnig, Visotschnig und Alexander Kralj (v. li.) © Rosina Katz-Logar

Seit 1. September ist am Grenzübergang Grablach die neue fremden- und grenzpolizeiliche Spezialeinheit „Puma“ stationiert. Die Polizeibeamten der ehemaligen AGM (Ausgleichsmaßnahmen Schengen) wurden nach umfangreichen Schulungen in die neue Struktur übernommen. Kommandant ist Gerhard Visotschnig.

Der Grund für die Umstrukturierung ist der drastische Rückgang an Asylwerbern. „In Grablach haben sich in den letzten zwei Jahren nur drei Personen einer Familie gemeldet“, sagt Visotschnig, der mit seiner Einheit neben Grablach auch die Grenzübergänge Leifling, Seebergsattel, Paulitschsattel und Raunjak betreut. „Standortkontrollen zu unterschiedlichen Zeiten führen wir allerdings nur in Grablach durch“, berichtet er weiter. Die restlichen Grenzübergänge würden nur im Umfeld bewacht werden. „Zu bestimmten politischen Anlässen wie dem EU-Gipfeltreffen in Salzburg werden die Grenzen rund um die Uhr bewacht“, erklärt Visotschnig.

Die Spezialeinheit „Puma“ erfüllt nun neue Aufgaben wie die Bekämpfung von Drogenkriminalität, Autoverschiebungen, Dokumentenfälschung oder Schlepperei. „Unsere Klienten finden wir auf den Autobahnen mit internationalem Verkehr“, sagt Visotschnig. Neu ist dabei eine Smartphone-App, mit der Abfragen bezüglich Kennzeichen, aber auch Reisepässen in Sekundenschnelle möglich sind. Das Kennzeichen oder der Pass wird mit einem Smartphon fotografiert und die Ekis-Abfrage erfolgt dann in Sekundenschnelle.

„Die größten Erfolge können wir im Suchtgiftbereich verzeichnen“, berichtet Visotschnig. Weil die Rauschgifthändler immer dreister würden, stünden Schulungen und Fortbildungen seiner Mitarbeiter an der Tagesordnung. „Wir sind Polizisten, die alles machen“, sagt er. Ausgeschlossen von den Einsätzen sind Unfälle oder Familienstreitigkeiten.

Der Polizeibeamte Werner Dobnig, Koordinator der Spezialfahndungsgruppe Grablach, lobt die Zusammenarbeit mit Kollegen aus Slowenien. „Die slowenischen Kollegen sind bezüglich der Weitergabe von wichtigen Informationen in Topform“, sagt er. Bei gemeinsamen Schulungen im Polizei-Ausbildungszentrum im slowenischen Gotenica sind neben Slowenen immer auch Kriminalisten aus Deutschland, Italien, Bosnien und Kroatien vertreten. „Wir besprechen gemeinsam die Themen Kriminaldienst, Asyl, Verkehr und Grenze“, erklärt Dobnig. Sämtliche Kontrollen umfassen alle Themen, die auch in die Bereiche von Verkehrspolizei, Kriminalpolizei und Fremdenpolizei fallen.