Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Apa/Gindl

Am Freitag gegen 1 Uhr früh startete eine 25-jährige Frau aus dem Bezirk Völkermarkt zu einer Vollmondwanderung vom Parkplatz des Wildensteiner Wasserfalls in der Gemeinde Gallizien in Richtung des Hochobir-Gipfels. Dabei blieb sie auf dem gekennzeichneten Wanderweg.