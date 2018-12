Der Donnerstag beginnt in Unterkärnten sehr frostig. Im Verlauf des Tages sind sogar einzelne leichte Schneeschauer möglich.

© APA/dapd/Jens Meyer

Vom Osten teils hochnebelartige, dichtere Wolkenfelder, -4 bis 0 Grad. Wir liegen in einer östlichen Bodenströmung, wobei in der Höhe sogar ein Tief über den Alpen vorhanden ist. Daher gibt es zum Teil hochnebelartige Wolken in unserem Land, die zunächst noch etwas auflockern dürften und somit der Sonne auch ein wenig Platz zum Scheinen lassen.