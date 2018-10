Facebook

Seit 15 Jahren finden im K3 in St. Kanzian Veranstaltungen statt © Markus Traussnig

So klingt St. Kanzian – Škocjan“ heißt die CD, die das Kulturreferat der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See anlässlich des 15-jährigen Bestehens des Veranstaltungszentrum K3 herausbringt. Präsentiert wird die CD heute um 19 Uhr mit den teilnehmenden Musikern. Mit dabei sind die Musikschule St. Kanzian, die Slowenische Musikschule des Landes Kärnten – Abteilung St. Primus, der Musikverein Möchling Klopeiner See, der MGV Klopeiner See, der Unterkärntner VierXang, der Singkreis Klopeiner See, Männergesangsverein Moški zbor Vinko Poljanec, Nomos, MGV Stein, die Striezalan, der Gemischter Chor Danica, der Kinder und Jugendchor Danica, die Sängerrunde Turnersee und Jauntals Stimmen.