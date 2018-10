Facebook

Bei der Angelobung: Amtsleiterin Regina Wiedl, Vizebürgermeister Karl Pölz, die Gemeinderäte Roswitha Pudgar und Martin Hirm sowie Bürgermeister Gerhard Visotschnig © KK/Gemeinde

Im jüngsten Gemeinderat in Neuhaus fand eine Angelobung statt. Martin Hirm aus Pudlach vertritt nun die FPÖ im Neuhauser Gemeinderat. Er übernimmt den Platz von Roswitha Pudgar, die in eine andere Gemeinde zieht. Hirm war bereits in der Periode 2003 bis 2009 im Gemeinderat aktiv.

Des Weiteren wurden Bauarbeiten für das Rüsthaus in Neuhaus vergeben. Um mehr Platz zu schaffen, wurde der Bauhof aus den Räumlichkeiten der Feuerwehr ausgelagert. 120.000 Euro investiert die Gemeinde. „Der erste Bauabschnitt ist schon beendet, Umkleiden und Garagen sind auch schon fertig“, sagt Bürgermeister Gerhard Visotschnig.

Die Gemeinde kaufte außerdem 10.000 Quadratmeter Grund in der Nähe des Kindergartens für ein Baulandmodell an. Der Quadratmeterpreis ist noch nicht fixiert, soll sich bei circa 20 Euro einpendeln. „Interessenten können sich bereits bei uns melden. Größe und Lage kann man sich aussuchen. Je früher man sich meldet, desto besser“, sagt Visotschnig.

