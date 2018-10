In der Tourismusregion berichten Social-Media-Reporter über den Sommer am Klopeiner See. Für Praktikanten, wie Patrick Riepl aus Globasnitz, eine große Chance.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Patrick Riepl (23) aus Globasnitz war in diesem Jahr der „Social Media Reporter“ © KK/KAMERAWERK

Wer versteht die sozialen Netzwerke besser, als jene, die sie täglich benutzen? Jungen Leute ermöglicht die Tourismusregion Klopeiner See-Südkärnten mit dem „Social Media Reporter“ seit zwei Jahren ein zukunftsweisendes Praktikum. Sie sammeln einerseits viele Erfahrungen für ihren Lebenslauf und der Klopeiner See wird andererseits präsenter in der jungen Zielgruppe der Zukunft. In diesem Sommer war Patrick Riepl (23) aus Globasnitz mit der von der Tourismusregion gestellten Vespa unterwegs. „Es war der beste Sommer meines Lebens“, sagt er. Er präsentierte die Region auf Facebook, Instagram und YouTube. „Keiner hat mich eingeschränkt. Ich habe alle Ideen umsetzen können. Ich habe so gelernt, Verantwortung zu übernehmen“, zieht er Bilanz. Instagrammer besuchten die Tourismusregion Foto © Tourismusregion/Varh

Die Zahlen sprechen für das Konzept: 2000 neue Instagram-Follower konnten in den fünf Monaten dazugewonnen werden. Gerade die Plattform Instagram löst bei den Jugendlichen langsam Facebook ab. „Wir sind somit unter den 20 besten Tourismusregionen Österreichs“, weiß Riepl zu berichten. Er setzte sich beim Auswahlverfahren gegenüber 104 Bewerbern durch. Damit er spektakuläre Bilder und Aufnahmen von den Veranstaltungen und Ausflugszielen in der Tourismusregion machen konnte, wurde er unter anderem mit einer Drohne und einer Action-Kamera ausgestattet.

Das Ziel der Tourismusregion ist es, junge und kreative Köpfe für den Tourismus zu begeistern und den ,Jungen‘ ein Karrieresprungbrett als Social-Media-Marketingmanager zu ermöglichen. Daniel Orasche, Tourismusregions-Manager

Eine Aufgabe von Riepl war es auch, ein sogenanntes „Influencer-Camp“ zu organisieren. Mit „Influencern“ sind Personen gemeint, die auf der Plattform Instagram eine hohe Reichweite an Personen erreichen und somit den Klopeiner See zahlreichen Jungen vorstellen können. „Für junge Leute, die sich mit digitalem Marketing auseinandersetzen und eine Karriere als Influencer planen, gibt es jedes Jahr die Möglichkeit, einen sportlichen Sommer in der Tourismusregion Klopeiner See-Südkärnten zu erleben. Patrick hat seine Aufgaben hochprofessionell und leidenschaftlich durchgeführt und konnte nun aus einer Vielzahl von Jobangeboten wählen“, sagt, Geschäftsführer der Tourismusregion. Riepl ist derzeit in Deutschland als Marketing-Geschäftsführer einer Freizeitanlage tätig.

Auch im nächsten Jahr wird es das Praktikum geben. Riepl filmte für die sozialen Kanäle die Region auch mit einer Drohne. Foto © Tourismusregion

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.