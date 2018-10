Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Flauschel bekommt eine Stimme © KK/PRIVAT

Wie viele Gefühle passen eigentlich in ein Kind hinein? Und warum ist es so wichtig, miteinander zu reden und einander zuzuhören? Am Mittwoch um 10 Uhr werden diese sensiblen Fragen kindergerecht in der Neuen Burg in Völkermarkt aufgearbeitet. Für die Kinder der Volksschule Völkermarkt wird es dann nämlich eine musikalische Lesung geben. Vorgetragen wird „Flauschel – von bunten und grauen Tagen“, der Völkermarkter Kerstin Schager und Bernhard Karisch, die dafür im Jahr 2017 den Kärntner Kinderbuchpreis gewonnen haben. Im Zuge der Veranstaltung werden erstmals einige Stücke aus „Flauschel – das Musical“ uraufgeführt, die noch nie zuvor öffentlich gespielt wurden“, informiert Autorin Kerstin Schager, die zudem als Komponistin federführend war. Gesungen werden die Lieder von Christina Tschernitz. Auch das „Lied zum Buch“ werde gemeinsam mit den Kindern der Volksschule gesungen werden. Die Geschichte selbst handelt von Jonathan und seinem besten Freund Flauschel, die gemeinsam eine Scheidung durchleben und die Gefühlswelt gemeinsam meistern.