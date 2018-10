Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mitunter heftig können Streits bei Familienfeiern oder Stammtischen ausfallen. In Tainach fand ein Seminar statt, um die richtigen Argumente zu finden © Antonioguillem

Jetzt kommt das ganze G’sindel zu uns“, „Das sind ja alles Drogendealer“, „Diese Schwulen, das ist ja gegen die Natur“ oder „Impfungen machen nur krank“ – „Stammtischparolen“ wie diese hat jeder schon einmal gehört. Besonders gerne werden sie am Stammtisch – daher auch der Name –, aber auch im Bus, beim Arzt oder im Supermarkt von sich gegeben. Meistens handelt es sich um hasserfüllte Verallgemeinerungen gegen Bevölkerungsgruppen, gegen andere Kulturen oder Menschen mit anderen Religionen, anderer Herkunft oder einfach nur dem anderen Geschlecht.

Freitag und Samstag fand im Bildungshaus Sodalitas in Tainach ein Seminar mit dem Titel „Argumentationstraining gegen Stammtischparolen“ statt. Geleitet wurde es von Herbert Langthaler. Der Rassismus-Experte der Asylkoordination Österreich ist mit dem Thema gut vertraut, in seinen Seminaren geht es aber auch um Frauenfeindlichkeit, Homophobie und Verschwörungstheorien. Solche Sprüche und Parolen kennt jeder, doch oft fällt einem in der Situation nicht das richtige Argument ein.

Viele wollen die Fakten und Tatsachen nicht sehen. Da braucht man dann eine andere Strategie. Herbert Langthaler, Experte

"Viele wollen die Tatsachen nicht sehen"

Hierbei soll das Seminar helfen. Der Ablauf ist dabei folgender. „Erst lernen wir uns ein wenig kennen und sammeln Stammtischparolen. Wir schauen, womit wir arbeiten wollen. am zweiten Tag probieren wir verschiedene Strategien in Rollenspielen aus“, erklärt Langthaler. Diese können dabei eine ganz eigene Dynamik entwickeln, wenn man sich in die Rolle des hassendes oder vorurteilsbehafteten Menschen einfühlt. „Das gibt einem ein Gefühl von Macht. Manche steigern sich richtig in die Sache hinein“, so der Experte.

Langthaler hat das Seminar bereits ein paar Dutzend Male abgehalten. Die Ergebnisse könnten dabei unterschiedlicher nicht sein. „Jede Gruppe ist anders. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie etwa, wo ich das Seminar abhalte, die Teilnehmer aus Wien oder aus Kleinstädten sind oft sehr unterschiedlich.“ So gab es beispielsweise bei dem Seminar am Freitag drei Teilnehmer, zwei Herren und eine Dame. „Ich lebe am Land und bin öfters mit einer verkürzten Weltsicht konfrontiert“, sagt einer der Teilnehmer und analysiert gleich: „Manche Menschen brauchen den Fremdhass, um den Selbsthass zu kompensieren.“ Die Dame in der Runde arbeitet für die Kirche und hört Tag für Tag einige der Stammtischparolen. Sie hat festgestellt: „Es bringt meistens nichts, den Menschen Fakten zu zeigen.“ Langthaler stimmt zu: „Viele wollen Tatsachen auch nicht sehen. Da braucht man dann eine andere Strategie.“

Übrigens: Das Seminar im Bildungshaus soll wieder stattfinden, ein genauer Termin ist allerdings noch nicht bekannt.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.